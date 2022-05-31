Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek

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Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek

31.05.2022, MForum.ru

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Старшие модели линейки Honor 70 – смартфоны 70 Pro и 70 Pro + - базируются на чипах MediaTek Dimensity и оснащены 6,78-дюймовым OLED-дисплеями разрешением 2652 x 1200 точек с частотой обновления до 120 Гц.

Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek

«Сердцем» Honor 70 Pro стал чипсет MediaTek Dimensity 8000, тогда как Honor 70 Pro+ базируется на MediaTek Dimensity 9000. В части объемов памяти речь идет о 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти для модели Honor 70 Pro. Версия с плюсом выпускается только с 256 Гб памяти. Тыловая камера представлена 50 Мп сенсором Sony IMX800, компанию ей составляют 50 Мп сенсор OmniVision OV64B с широкоугольной оптикой и 8 Мп сенсор с телефото объективом. Фронтальная камера – 50 Мп OmniVision OV60A. Емкость АКБ 4500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт. Цены Honor 70 Pro составляют 3699, 3999, 4399 за версии 8+256, 8+512, 12+512 Гб, соответственно. Начало продаж – 10 июня. Honor 70 Pro + можно купить начиная с 16 июня, цены составят 4299 / 4599 юаней за версии с 8 и 12 Гб ОЗУ.

Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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