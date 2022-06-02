Анонсы: Представлен Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 48 Мп камерой

MForum.ru
02.06.2022,
Оригинальный смартфон Oppo A77 (с поддержкой сети 4G) появился еще в мае 2017 года. Спустя 5 лет компания решила вернуться к этой модели, но уже на новом уровне, с поддержкой сетей 5G. Дизайн задней панели устройства, Oppo Glow, по словам компании, делает его устойчивым к царапинам и износу.
Oppo A77 5G получил 6,56-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Экран покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Тыловая камера сдвоенная – 48 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины сцены.
Oppo A77 5G оснащен SoC Dimensity 810 и работает под управлением ColorOS 12.1 из коробки. Oppo не упомянула версию Android на своем официальном сайте, но можно с уверенностью сказать, что речь идет об Android 12. A77 5G оснащается 6 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить еще 5 ГБ виртуальной. Встроенная памяти – 128 Гб, в смартфоне также есть слот для карт памяти microSD.
Емкость АКБ – 5000 мАч, быстрая зарядка – 33 Вт. По данным производителя, смартфон заряжается на 53% за 30 минут и на 100% за 69 минут. Остальные особенности Oppo A77 5G включают водонепроницаемость IPX4, NFC, боковой считыватель отпечатков пальцев и стереодинамики для двухканального объемного звучания.
Oppo A77 5G можно купить в синем Ocean Blue и черном Midnight Black по цене 9 999 батов (290 долларов США / 270 евро). Он поступит в продажу в Таиланде с 10 июня, доступность на других пока рынках неизвестна.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы / MForum.ru
05.05. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 8 Lite замечен на фото / MForum.ru
25.04. [Новинки] Анонсы: Oppo K10 5G Pro представлен официально / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 48 Мп камерой / MForum.ru
02.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy Z Flip 4 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru
30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme Pad X представлен официально / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: OPPO Pad Air представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord 2T представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Стали известны российские цены Samsung Galaxy A13, A23, A33, A53 и A73 / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Realme Pad X представят 26 мая / MForum.ru
20.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 замечен на официальных тизерах / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 50 5G и 50 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Realme Pad / MForum.ru