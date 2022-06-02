Анонсы: Представлен Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 48 Мп камерой

02.06.2022, MForum.ru

Оригинальный смартфон Oppo A77 (с поддержкой сети 4G) появился еще в мае 2017 года. Спустя 5 лет компания решила вернуться к этой модели, но уже на новом уровне, с поддержкой сетей 5G. Дизайн задней панели устройства, Oppo Glow, по словам компании, делает его устойчивым к царапинам и износу.

Oppo A77 5G получил 6,56-дюймовый ЖК-дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Экран покрывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет вырез для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Тыловая камера сдвоенная – 48 Мп основной сенсор и 2 Мп датчик глубины сцены.

Oppo A77 5G оснащен SoC Dimensity 810 и работает под управлением ColorOS 12.1 из коробки. Oppo не упомянула версию Android на своем официальном сайте, но можно с уверенностью сказать, что речь идет об Android 12. A77 5G оснащается 6 ГБ оперативной памяти, которую можно расширить еще 5 ГБ виртуальной. Встроенная памяти – 128 Гб, в смартфоне также есть слот для карт памяти microSD.

Емкость АКБ – 5000 мАч, быстрая зарядка – 33 Вт. По данным производителя, смартфон заряжается на 53% за 30 минут и на 100% за 69 минут. Остальные особенности Oppo A77 5G включают водонепроницаемость IPX4, NFC, боковой считыватель отпечатков пальцев и стереодинамики для двухканального объемного звучания.

Oppo A77 5G можно купить в синем Ocean Blue и черном Midnight Black по цене 9 999 батов (290 долларов США / 270 евро). Он поступит в продажу в Таиланде с 10 июня, доступность на других пока рынках неизвестна.