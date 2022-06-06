Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации POCO C40

06.06.2022, MForum.ru

Анонс смартфона POCO C40 ожидается 16 июня. В преддверии запуска PassionGeekz поделился просочившимся в сеть рендером и некоторыми характеристиками устройства.

Судя по рендерам, POCO C40 будет оснащен дисплеем с каплевидным вырезом на передней панели. На правом краю устройства находятся качелька регулировки громкости и клавиша включения. Задняя панель устройства имеет матовое покрытие, а прямоугольный блок камер сверху – глянцевое покрытие. На нем размещены как объективы сдвоенной камеры, так и фирменный знак POCO. Также рендер показывает дактилоскопический сенсор на задней панели.

Ожидается, что POCO C40 будет оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ 720 x 1560 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Это будет первое в мире устройство с чипсетом начального уровня JLQ JR510. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч. Поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

Разрешение фронтальной камеры составит 5 Мп, тыловая камера будет сочетать основной сенсор разрешением 50 Мп и 2 Мп вспомогательный. Ожидаемая цена - $177, новинка будет доступна в черном, зеленом и желтом цветах. Кроме того, одновременно с POCO C40 может быть анонсирован POCO C40+.