Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации POCO C40

MForum.ru
06.06.2022,
Анонс смартфона POCO C40 ожидается 16 июня. В преддверии запуска PassionGeekz поделился просочившимся в сеть рендером и некоторыми характеристиками устройства.
Судя по рендерам, POCO C40 будет оснащен дисплеем с каплевидным вырезом на передней панели. На правом краю устройства находятся качелька регулировки громкости и клавиша включения. Задняя панель устройства имеет матовое покрытие, а прямоугольный блок камер сверху – глянцевое покрытие. На нем размещены как объективы сдвоенной камеры, так и фирменный знак POCO. Также рендер показывает дактилоскопический сенсор на задней панели.
Ожидается, что POCO C40 будет оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением HD+ 720 x 1560 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Это будет первое в мире устройство с чипсетом начального уровня JLQ JR510. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 Гб. За автономность отвечает АКБ емкостью 6000 мАч. Поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 18 Вт.
Разрешение фронтальной камеры составит 5 Мп, тыловая камера будет сочетать основной сенсор разрешением 50 Мп и 2 Мп вспомогательный. Ожидаемая цена - $177, новинка будет доступна в черном, зеленом и желтом цветах. Кроме того, одновременно с POCO C40 может быть анонсирован POCO C40+.
© Антон Печеровый,
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