Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах

MForum.ru
07.06.2022,
Аналитики Counterpoint Research опубликовали отчет, демонстрирующий состояние рынка смартфонов по итогам 1 квартала 2022 года. Общий объем рынка сократился на 12% (относительно Q1 2021) и составил 326 млн. устройств.
Впрочем, самая интересная часть отчета – популярность производителей по странам. Итак, в Азии первая пятерка рейтинга включает в себя Xiaomi, Oppo, Apple, Vivo и Samsung. Причем, их доля примерно равны и составляют около 15%.
В северной и латинской Америке есть явны лидеры.
В Северной Америке это Apple, удерживающая более половины рынка. На втором месте – компания Samsung, с долей 30%. Еще 10% приходится на принадлежащий Lenovo бренд Motorola, а замыкают первую пятерку TCL и Google, с долей порядка 2%.
В латинской Америке доля Apple всего 5%, что близко к показателям китайской ZTE (которая на домашнем рынке в первую пятерку не входит). Лидером региона стал Samsung с долей в 44%, Moto оказался вторым (с весьма серьезными 17%). Замыкает первую тройку – Xioami, на долю которой приходится 11%.
Лидирует Samsung и на европейском и африканско-ближневосточном рынках. В Европе его доля порядка 35%, далее следуют Apple и Xiaomi (26% и 14%, соответственно). Еще 10% приходится на долю брендов BBK (Oppo, Realme).
В Африке и на Ближнем Востоке из хорошо знакомых нам брендов пятое место занимает Xiaomi (8%), остальное досталось компаниям, изначально ориентированным на этот рынок – Tecno, Infinix, Itel. Впрочем, удивительного здесь ничего нет – их устройства заметно доступнее, чем продукты более именитых конкурентов. А для этого рынка цена критически важный фактор.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
16.03. [Новости компаний] B2B: МТС признали лидером по доходам на рынке виртуальных АТС и по услуге 8-800 / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Кредитные рейтинги: МТС подтвердили кредитный рейтинг ruAAA / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Тренды: МТС отмечает резкий рост спроса на таргетированную рекламу в интернете / MForum.ru
27.06. [Новости компаний] Качество услуг: OpenSignal наблюдает напряженную конкуренцию четырех российских операторов / MForum.ru
13.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Рост потребления данных в сетях LTE продолжает расти - МегаФон о Московской области / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
07.06. [Новинки] Анонсы: Tecno POP 6 с 6,1-дюймовым дисплеем HD+ и АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации POCO C40 / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Европейский Oppo Reno 8 Lite 5G стал ребрендингом Oppo Reno 7 Lite 5G / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Общество] Это интересно: Опубликован ТОП-5 кнопочных телефонов / MForum.ru
03.06. [Новинки] Это интересно: Запатентованы Apple watch со встроенной камерой / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo A77 5G с чипом Dimensity 810 и 48 Мп камерой / MForum.ru
02.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy Z Flip 4 / MForum.ru
01.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro представлен официально / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Pro и 70 Pro + - флагманы на чипах MediaTek / MForum.ru
31.05. [Новинки] Анонсы: Honor 70 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: TCL 30 и TCL 30+ появились в России / MForum.ru
30.05. [Общество] Это интересно: Samsung уходит с рынка кнопочных телефонов / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: Realme Pad X представлен официально / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 может быть представлен в августе / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 3 представлен официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+ представлены официально / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 8, Reno 8 Pro и Reno 8 Pro+ представлены официально / MForum.ru