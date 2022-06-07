Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах

MForum.ru

Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах

07.06.2022, MForum.ru

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Аналитики Counterpoint Research опубликовали отчет, демонстрирующий состояние рынка смартфонов по итогам 1 квартала 2022 года. Общий объем рынка сократился на 12% (относительно Q1 2021) и составил 326 млн. устройств.

Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах

Впрочем, самая интересная часть отчета – популярность производителей по странам. Итак, в Азии первая пятерка рейтинга включает в себя Xiaomi, Oppo, Apple, Vivo и Samsung. Причем, их доля примерно равны и составляют около 15%.

Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах

В северной и латинской Америке есть явны лидеры.

В Северной Америке это Apple, удерживающая более половины рынка. На втором месте – компания Samsung, с долей 30%. Еще 10% приходится на принадлежащий Lenovo бренд Motorola, а замыкают первую пятерку TCL и Google, с долей порядка 2%.

В латинской Америке доля Apple всего 5%, что близко к показателям китайской ZTE (которая на домашнем рынке в первую пятерку не входит). Лидером региона стал Samsung с долей в 44%, Moto оказался вторым (с весьма серьезными 17%). Замыкает первую тройку – Xioami, на долю которой приходится 11%.

Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах

Лидирует Samsung и на европейском и африканско-ближневосточном рынках. В Европе его доля порядка 35%, далее следуют Apple и Xiaomi (26% и 14%, соответственно). Еще 10% приходится на долю брендов BBK (Oppo, Realme).

В Африке и на Ближнем Востоке из хорошо знакомых нам брендов пятое место занимает Xiaomi (8%), остальное досталось компаниям, изначально ориентированным на этот рынок – Tecno, Infinix, Itel. Впрочем, удивительного здесь ничего нет – их устройства заметно доступнее, чем продукты более именитых конкурентов. А для этого рынка цена критически важный фактор.

Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Counterpoint Research

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