Анонсы: Realme GT Neo 3T представлен официально

08.06.2022, MForum.ru

Компания Realme официально анонсировала смартфон GT Neo 3T. В плане дизайна новинка представляет собой вариацию Realme GT Neo 2. В техническом плане выросла мощность быстрой зарядки, а ОС из коробки - Android 12 с Realme UI 3.0.

Спецификации Realme GT Neo 3T включают в себя 6,62-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2400 х 1080 точек с частотой обновления 30-120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, чипсет Qualcomm Snapdragon 870, 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

В круглом вырезе экрана разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера представлена связкой трех сенсоров: 64 Мп основного, 8 Мп широкоугольного и 2 Мп макро. Цена Realme GT Neo 3T составит 469,99 евро за версию со 128 Гб встроенной памяти и 509,99 евро за вариант с 256 Гб памяти.