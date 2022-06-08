Слухи: Realme C30 замечен на пресс-фото

MForum.ru
08.06.2022,
Известный искатель утечек OnLeaks поделился пресс-фото смартфона Realme C30. В дизайне новинки внимание привлекает одиночная камера на задней панели. Впрочем, с учетом позиционирования С-серии Realme в ультабюджетный сегмент здесь нет ничего удивительного.
По данным источника, Realme C30 получит 6,5-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek Helio G80, 5 Мп фронтальную и 13 Мп тыловую камеры, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Можно предположить до 4 Гб ОЗУ и 64 Гб (а может даже и 128 Гб в «топовой» версии) встроенной памяти. Информации о дате анонса пока нет.
© Антон Печеровый,
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