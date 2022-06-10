Анонсы: Представлен Moto G42 со Snapdragon 680, 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч

MForum.ru
10.06.2022,
Помимо G62, портфолио Motorola пополнил смартфон Moto G42. Новинка нацелена в сегмент недорогих устройств и базируется на чипсете Snapdragon 680. Диагональ OLED-экрана новинки – 6,4 дюйма, его разрешение составляет 1080х2400 точек.
В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Moto G42 строенная. Основной сенсор 50 Мп, компанию ему составляют 8 Мп широкоугольный (угол обзора 118 градусов) и 2 Мп для макросъемки. Объем ОЗУ новинки – 4 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboCharge 20 Вт. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце. Также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и NFC. Выпускаться Moto G42 будет в голубом и розовом цветах, цена пока не объявлена.
© Антон Печеровый,
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