Анонсы: Представлен Moto G42 со Snapdragon 680, 50 Мп камерой и АКБ 5000 мАч

10.06.2022, MForum.ru

Помимо G62, портфолио Motorola пополнил смартфон Moto G42. Новинка нацелена в сегмент недорогих устройств и базируется на чипсете Snapdragon 680. Диагональ OLED-экрана новинки – 6,4 дюйма, его разрешение составляет 1080х2400 точек.

В круглом вырезе дисплея разместилась 16 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Moto G42 строенная. Основной сенсор 50 Мп, компанию ему составляют 8 Мп широкоугольный (угол обзора 118 градусов) и 2 Мп для макросъемки. Объем ОЗУ новинки – 4 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboCharge 20 Вт. Дактилоскопический сенсор находится на боковом торце. Также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и NFC. Выпускаться Moto G42 будет в голубом и розовом цветах, цена пока не объявлена.