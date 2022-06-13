Анонсы: Realme V20 5G представлен официально

13.06.2022, MForum.ru

В Китае состоялся анонс смартфона Realme V20 5G. Новинка стала устройством для офлайн продаж, из-за чего он недоступен для покупки в Интернете в официальном магазине бренда. Ранее в утечках эта модель фигурировала как и RMX3610.

Realme V20 5G получил 6,5-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 720 x 1600 пикселей с каплевидным вырезом, где разместилась 5 Мп фронтальная камера. Тыловая камера сдвоенная, ее конфигурация включает в себя 13 Мп основной сенсор и и 0,3 Мп вспомогательный. Внутри присутствуют чипсет MediaTek Dimensity 700, 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. За автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч, однако, мощность зарядки всего 10 Вт.

В части ОС, информации об использовании Android 12 нет. Возможно, Realme V20 5G базируется и на более старой ОС Android 11. Дактилоскопический сенсор отсутствует. В Китае Realme V20 5G оценен в 999 юаней. Релиз за пределами Поднебесной не планируется (V-серия – внутренний продукт для китайского рынка), но возможен ребрендинг устройства в рамках С-серии.