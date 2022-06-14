Wi-Fi и операторы: Вымпелком обеспечивает Wi-Fi-трафик в студенческих общежитиях в рамках госзаказа

14.06.2022, MForum.ru

Билайн бизнес (Вымпелком) подсчитал, что в общежитиях Москвы в 2021 году через Wi-Fi сети прокачалось более 9 ПБ трафика (более 9 млн гигабайт)!

Учитывался трафик только в сетях оператора, но оценка вполне представительна, компания Вымпелком уже несколько лет, как ведет активное развертывание сетей беспроводного доступа на базе Wi-Fi в студенческих общежитиях в рамках заключенных государственных контрактов. Масштаб проделанной работы позволяют оценить цифры - развернуто более 8 тысяч точек доступа Wi-Fi в более, чем 100 адресах студенческих общежитий 24 вузов столицы.

Оператор не только устанавливает оборудование, но также обеспечивает работу систем контроля и мониторинга, ведет необходимую модернизацию оборудования на объектах от телеком-шкафов до коммутаторов и точек доступа.

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками билайн бизнес:

«Уже более 5 лет «ВымпелКом» плодотворно сотрудничает с Правительством Москвы, принимая участие в реализации значимых для города технологических инициатив. Например, мы обеспечиваем бесплатный для пользователей (или москвичей и гостей столицы)доступ к Интернету на различных площадках, среди которых общежития крупнейших российских вузов. О востребованности и актуальности наших усилий свидетельствует постоянно растущий объем интернет-трафика, поглощаемый данными локациями. Проведение таких работ – это выверенный шаг к успешной реализации крупных проектов, делающих наш город технологичным и современным, в котором комфортно себя чувствуют москвичи и гости столицы".

К сожалению, в пресс-релизе оператора нет данных по итогам 2020 года - было бы интересно, как увеличился трафик за год, как выросло число точек. Будем надеяться, что в следующий раз мы получим возможность оценить цифры в динамике.

пресс-релиз компании

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теги: телеком Wi-Fi и операторы сотовой связи