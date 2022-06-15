Компоненты: На рынке чипсетов MediaTek лидирует в штуках, Qualcomm – в деньгах

15.06.2022, MForum.ru

Аналитики Counterpoint Research опубликовали отчет по рынку чипсетов за 1 квартал 2022 года. В объеме глобальных отгрузок мобильных чипов в количественном выражении 38% пришлось на долю MediaTek, что почти на четверть выше доли Qualcomm, составляющей 30%.

Третье место занимает Apple, а следом за ним – компания UniSoC, чья доля составляет 11%. Еще 5% отгрузок приходится на долю Samsung. Доля чипов HiSilicon от Huawei не превышает 1%, что с учетом санкций против этого производителя неудивительно.

Впрочем, в деньгах (выручке) картина совсем иная. Здесь Qualcomm уверенно лидирует, забирая 44%. Основной объем продаж производителя приходится на высокомаржинальные чипы 700-й и 800-й серий. Второе место за Apple, а лидер в шутках, компания MediaTek, довольствуется 19% глобальной выручки. Впрочем, ничего удивительного здесь нет – основные продажи MediaTek это недорогие чипсеты семейств Dimensity 700 и 900. Кстати, аналогичная картина наблюдается и для пары Samsung и UniSoC. Выручка Samsung составляет 7% при 5% в штучном выражении, тогда как 11% доли UniSoC приносят всего 3% выручки.