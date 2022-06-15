Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах

MForum.ru
15.06.2022,
Компания Samsung работает над смартфоном начального уровня под названием Galaxy A04 Core. Устройство придет на смену прошлогоднему Galaxy A03 Core. В преддверии ожидаемого запуска Winfuture.de опубликовал официальные маркетинговые рендеры Galaxy A04 Core.
На изображениях видно, что дизайн Galaxy A04 Core почти идентичен своему предшественнику. Устройство оснащено экраном с каплевидным вырезом на передней панели с толстыми рамками. На правой стороне телефона есть качелька регулировки громкости и клавиша включения. Сканер отпечатков пальцев в A04 Core отсутствует.
Задняя часть матовая, изготовлена из поликарбоната. Смартфон получил одну заднюю камеру и светодиодную вспышку. На рендерах видно, что устройство будет доступно в черном, зеленом и медном цветах.
Согласно более ранним утечкам, Galaxy A04 Core будет оснащен чипсетом Exynos 850. Остальные характеристики телефона пока не разглашаются. Но можно предположить, что они не будут значительно отличаться от предшественника.
Напомню, Galaxy A03 Core оснащен 6,5-дюймовой ЖК-панелью IPS разрешением HD+ 720 x 1600 пикселей, чипсетом Unisoc SC9863A, 2 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. На передней панели находится 5-мегапиксельная камера для селфи. На его задней панели разместилась 8-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой. ОС - Android 11 Go.
Samsung Galaxy A04 Core может быть представлен официально либо в этом месяце, либо в июле. Данные о географии продаж пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
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