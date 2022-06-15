Услуги: Ева от МегаФон стала совершенней

15.06.2022, MForum.ru

В июле 2021 года МегаФон объявил о запуске «голосового ассистента» Ева. Как обещал оператор, эта услуга, основанная на использовании алгоритмов ИИ, способна помочь абоненту не пропустить важный звонок, но уменьшит объем голосового спама.

Для этого «робота» научили принимать входящие вызовы, выяснять цель звонка, поддерживать разговор и даже отправлять текстовую расшифровку пропущенного вызова в Telegram.

Прошел год и МегаФон представляет новые возможности голосового ассистента Ева. Коммерчески доступной новинка станет в 3q2022.

Что изменилось? Каждый входящий вызов алгоритм классифицирует по одной из 25 категорий, например: спам, полезный вызов, служба доставки, коллекторы и т.п.

Если абонент ответил на звонок, Ева не активируется. Если пропустил или сбросил, Ева подхватит звонок, поддержит разговор, попытается определить источник и цель звонка, расшифрует разговор в текст и отправит расшифровку пользователю.

МегаФон рассказывает, что в рамках пилотного проекта Ева принимала по 120 тысяч вызовов в месяц, около 9% из них пришлись на спам (странно, но у меня доля спам-вызовов заметно выше). Тем не менее, разработчики Евы уверяют, что точность выявления спама обновленной системой весьма высокая.

В мае 2022 года, например, Ева выслушала 2562 предложения медицинских услуг, 492 — финансовых; 1427 пообщалась с организаторами опросов. При этом робот помог не пропустить 1131 звонок от курьеров и служб доставки.

«Современный ритм жизни меняет наши привычки: люди все чаще обращаются за помощью к голосовым ассистентам. Ева – уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надежно блокирует голосовой спам и мошенников. Работая над Евой, мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов. В третьем квартале мы представим абонентам во всех регионах обновленного ассистента с функционалом, которого на сегодняшний день не предлагает ни один отечественный робот», – говорит коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев. Среди новых функций — возможность выбирать, какие звонки считать нежелательными и блокировать автоматически. Например, можно отправить в спам все рекламные вызовы, но при этом разрешить роботу пропускать опросы.

Пока что попробовать функционал обновленной Евы смогут участники ПМЭФ, а с сентября обновление «раскатают» по всем другим пользователям голосового секретаря.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон голосовой помощник голосовой ассистент