Слухи: Realme C30 представят 20 июня

16.06.2022, MForum.ru

На прошлой неделе в сеть просочились рендеры Realme C30, раскрывающие его дизайн. Теперь информация подтверждена официально – смартфон будет анонсирован в Индии 20 июня в 12:30 по местному времени (7:00 UTC).

Realme C30 будет представлен как минимум в двух цветах (синем и зеленом). И, хотя Realme еще не предоставила подробную информацию о характеристиках смартфона, подтверждено, что новинка будет базироваться на SoC Unisoc T612 и получит батарею емкостью 5000 мАч.

Realme также сообщила, что толщина Realme C30 составит 8,5 мм, а его весь 182 грамма. Производитель не показывает нижнюю часть C30, но благодаря ранее просочившимся изображениям мы знаем, что Realme C30 получил порт microUSB внизу, к которому присоединяются 3,5-мм разъем для наушников, микрофон и динамик.

Кроме того, источники утверждают, что единственная камера на задней панели C30 использует датчик 13 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 5 Мп.