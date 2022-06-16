Слухи: Realme C30 представят 20 июня

MForum.ru
16.06.2022,
На прошлой неделе в сеть просочились рендеры Realme C30, раскрывающие его дизайн. Теперь информация подтверждена официально – смартфон будет анонсирован в Индии 20 июня в 12:30 по местному времени (7:00 UTC).
Realme C30 будет представлен как минимум в двух цветах (синем и зеленом). И, хотя Realme еще не предоставила подробную информацию о характеристиках смартфона, подтверждено, что новинка будет базироваться на SoC Unisoc T612 и получит батарею емкостью 5000 мАч.
Realme также сообщила, что толщина Realme C30 составит 8,5 мм, а его весь 182 грамма. Производитель не показывает нижнюю часть C30, но благодаря ранее просочившимся изображениям мы знаем, что Realme C30 получил порт microUSB внизу, к которому присоединяются 3,5-мм разъем для наушников, микрофон и динамик.
Кроме того, источники утверждают, что единственная камера на задней панели C30 использует датчик 13 Мп, а селфи-камера имеет разрешение 5 Мп.
© Антон Печеровый,
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