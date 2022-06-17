Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12

MForum.ru
17.06.2022,
В портфолио Motorola есть несколько смартфонов, ожидающих официального выхода на разные рынки. Известный информатор Стив Хеммерстоффер и издание Compare Dial объединились, чтобы раскрыть информацию о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, Moto. G32 и Мото Е12.
В отчете показано, что Motorola Edge 30 Fusion будет поставляться в единственной комплектации с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Выпускаться смартфон будет только черном цвете, его цена составит 679 евро. Предполагаемая аппаратная платформа – чипсет Dimensity 900U, о других характеристиках ничего не сообщается.
Motorola Edge 30 Lite также будет доступен только с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Его цена будет заметно доступнее (399 евро), а модель выйдет в нескольких цветах – Silver, Veri Peri и Moonless Night. Если верить слухам, Motorola Edge 30 Lite будет оснащен 6,28-дюймовым дисплеем pOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, 32 Мп фронтальной камерой, сдвоенной тыловой камерой 64+13 Мп, аккумулятором емкостью 4020 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, а его «сердцем» станет Snapdragon 695.
Moto G32 будет поставляться с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Устройство обойдется в 229 евро. Moto G32 будет доступен в серебристом и сером цветах. В его активе ожидаются 6,5-дюймовый ЖК-дисплей IPS разрешением HD+ с частотой обновления 90 Гц, 8 Мп фронтальная камера, строенная тыловая камера (16 +2+2 Мп), аккумулятор емкостью 5000 мАч и чипсет Unisoc T606.
Moto E12 будет моделью начального уровня с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он будет стоить 139 евро и будет доступен в темном и белом цветах. Технические характеристики E12 пока не разглашаются.
© Антон Печеровый,
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