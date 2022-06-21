Прогнозы: Количество абонентов 5G в мире достигнет 1 млрд еще до конца 2022 года. Без российского вклада

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Прогнозы: Количество абонентов 5G в мире достигнет 1 млрд еще до конца 2022 года. Без российского вклада

21.06.2022, MForum.ru

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В новом Ericsson Mobility Report: количество абонентов 5G в мире достигнет 1 млрд до конца 2022 года (отметим, что вклад России в этот рост окажется нулевым), а к 2027 году количество таких абонентов вырастет до 4.4 млрд.

🔹 Глобальный трафик передачи данных в сетях мобильной связи за последние 2 года удвоился;

🔹 Трафик фиксированного беспроводного доступа (FWA) - это уже 20% от всего трафика передачи данных в сетях мобильной связи;

🔹 60% трафика передачи данных в сетях мобильной связи в целом по миру к 2027 году будет проходить через сети 5G.

Согласно прогнозам аналитиков, Северная Америка будет лидировать по части проникновения 5G в ближайшие 5 лет, а к 2027 году среди каждых 10 подписчиков в регионе 9 будут пользоваться сетями 5G. Да и в других регионах проникновение 5G окажется высоким - 82% в Западной Европе, 80% - в странах Персидского залива, 74% - в Северо-Восточной Азии.

В Индии, где запуски 5G только-только начинаются, к 2027 году проникновение достигнет примерно 40%.

В целом в мире, прогнозируют аналитики, связью 5G будут пользоваться 4.4 млрд человек к 2027 году.

 

 

EMR также содержит оценку, что за последние два года глобальный трафик передачи данных в мире удвоился.

 

 

Рост объемов передачи данных стимулирует рост пользования смартфонами и мобильным ШПД, а также цифровизация общества и промышленности. Все последние статистические отчеты и прогнозы демонстрируют мощный спрос на подключенность и цифровые услуги. Как ожидается, этот спрос сохранится, даже в условиях так называемых «пандемий» и геополитической нестабильности. Каждый год еще несколько сотен миллионов человек на планете становятся пользователями мобильных сетей передачи данных.

 

 

Прогноз роста трафика «на смартфон» показывает, что в Ericsson ожидают, что с 12-13 ГБ в месяц по итогам 2021 года этот показатель вырастет до почти 40 ГБ в месяц к 2027 году.

EMR отмечает, что 5G по-прежнему развивается быстрее, чем любое из предыдущих поколений сотовой связи. Уже около четверти населения мира находится в зоне покрытия сетей 5G. Только за 1-й квартал 2022 года к сетям 5G в мире подключилось еще 70 млн человек. К 2027 году, как ожидается, возможность пользования сетями 5G будет у трех четвертей населения планеты (75%).

 

 

В EMR отмечается растущую важность FWA (фиксированного беспроводного доступа) в доставке услуг ШПД. Согласно прогнозу Ericsson, число FWA подключений в 2022 году превысит 100 млн, а к 2027 году удвоится, достигнув порядка 230 млн.

Что касается IoT (интернета вещей), то в отчете отмечено, что еще в 2021 году число широкополосных IoT подключений через сети 4G/5G превысило число таких подключений через сети 2G и 3G.

 

 

Количество NB-IoT и Cat-M подключений в мире в 2021 году выросло почти на 80%, достигнув почти 330 млн. Число IoT устройств, подключенных к сетям этих стандартов, как ожидается, превысит число IoT устройств, подключенных к сетям 2G/3G в 2023 году. \\

Ericsson Mobility Report в оригинале можете взять на MForum.ru, .pdf.

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теги: телеком Ericsson Mobility Report прогнозы оценки "пятое поколение"

© Алексей Бойко, MForum.ru

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