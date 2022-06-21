Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально

MForum.ru
21.06.2022,
Модельный ряд Realme пополнили смартфоны Q5x и V20. Внешне и технически новинки практически идентичны, за исключением объемов памяти.
В активе новинок присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек яркостью 400 нит с частотой обновления 60 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 700, сдвоенная тывловая камера (13 Мп основной, 2 Мп вспомогательный), 5 Мп фронтальная камера в каплевидном вырезе экрана, а также батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 10 Вт.
Realme Q5x представляет собой аппарат с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, его цена -999 юаней.
Realme V20 оснащен 128 Гб встроенной памяти, объем ОЗУ может составлять 4 или 8 Гб. Цена Realme V20 составит 1199 либо 1399 юаней, соответственно.
Дактилоскопический сенсор в обеих новинках встроен в клавишу включения. ОС – Android 12 с фирменной оболочкой Realme UI 3.0.
Купить Realme Q5x и Realme V20 в черном и синем вариантах можно будет с 23 июня.
© Антон Печеровый,
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