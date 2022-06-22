Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10

22.06.2022, MForum.ru

Источники Digital Chat Station раскрыли подробности о смартфонах семейства iQOO 10, анонс которых ожидается уже в следующем месяце. Пока появилась информация только о базовой модели семейства.

Главным отличием новинки от смартфонов прошлого поколения станет аппаратная платформа – ожидается использование Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 12 Гб ОЗУ. Диагональ OLED-экрана составит 6,78 дюйма при разрешении FullHD+, частоте обновления 120 Гц и поддержке DC Dimming. Тыловая камера будет базироваться на 50 Мп сенсоре размером порядка 1/1.5" дюйма, речь может идти о Samsung GN5, Sony IMX766, Sony IMX86. Мощность быстрой зарядки составит 120 Вт. Если судить по семейству iQOO 9, то базовый iQOO 10 может получить АКБ емкостью порядка 4700 мАч, а разрешение вспомогательных сенсоров тыловой камеры составит 12 Мп (широкоугольный, телефото)

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochinna.com

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