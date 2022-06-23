Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально

23.06.2022, MForum.ru

iQOO анонсировала смартфон U5 в декабре прошлого года, а в марте выпустила U5x. Теперь компания добавила нового представителя линейки U5 - iQOO U5e. Спойлер — новинка представляет собой ребрендинг Vivo Y33e, который тоже адресован китайскому рыноку.

iQOO U5e базируется SoC Dimensity 700 и работает под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12 из коробки. Аппарат оснащен до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD объемом до 1 ТБ.

Диагональ экрана iQOO U5e 6,51 дюйма, разрешение HD+, частота обновления 60 Гц. В вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера, тыловая камера представлена связкой 13 и 8 Мп сенсоров.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки – 18 Вт.

iQOO U5e выпускается в двух цветах и конфигурациях памяти — 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ по цене 1399 юаней (210 долларов США/200 евро) и 1499 юаней (225 долларов США/210 евро), соответственно. Дата начала продаж пока не объявлена.