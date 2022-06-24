Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально

24.06.2022, MForum.ru

Под брендом POCO состоялся анонс смартфона F4. Новинка представляет собой аппарат на предфлагманском чипсете Snapdragon 870 и оснащенный 6,67-дюймовым OLED-дисплеем разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц.

Отдельного внимания заслуживают и камеры новинки. Впервые для бренда POCO, смартфон получил тыловую камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения. Технически речь идет о 64 Мп сенсоре с апертурой объектива f/1,79. В качестве вспомогательных выступают 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 2 Мп для макросъемки. В круглом вырезе экрана разместилась 20 Мп фронтальная камера.

Емкость АКБ POCO F4 – 4500 мАч, максимальная поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства. В программной части речь идет об Android 12 с оболочкой MIUI 13.

Купить новинку можно в сером, черном и зеленом цветах. Цены составят 399 / 449 евро, в зависимости от объема памяти. В первом случае речь идет о 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, во втором – о конфигурации 8+256 Гб. Российские цены пока не объявлены, но компания уже подтвердила появление новинки в России.