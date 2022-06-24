MForum.ru
24.06.2022,
Второй новинкой Poco стал смартфон X4 GT. Новинка представляет собой устройство на чипсете MediaTek Dimensity 8100 с 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2460х1080 точек и частотой обновления 144 Гц. По мнению производителя, речь идет о лучшем дисплее в классе.
Спецификации POCO X4 GT включают в себя 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации 64 Мп Samsung GW1 + 8 Мп широкоугольный + 2 Мп макро, 16 Мп фронтальную камеру в круглом вырезе экрана, поддержку NFC и АКБ емкостью 5080 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Выпускаться новинка будет в синем, сером и черном цветах. Стоимость POCO X4 GT со 128 Гб встроенной памяти составит 379 евро, с 256 Гб – 429 евро. Для первых европейских покупателей скидка к цене составит 70 евро. Дата начала продаж и российская цена POCO X4 GT пока не раскрываются.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации POCO C40 / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Объявлен список смартфонов Xiaomi, которые обновят до Android 13 / MForum.ru
29.04. [Новинки] Слухи: Poco M4 5G получит чипсет Dimensity 700 и 6,58-дюймовый дисплей / MForum.ru
21.03. [Новинки] Слухи: Poco F4 замечен в Geekbench / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
22.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro представлены официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 представят 20 июня / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах / MForum.ru
15.06. [Технологии] Компоненты: На рынке чипсетов MediaTek лидирует в штуках, Qualcomm – в деньгах / MForum.ru
14.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 19 Neo с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
14.06. [Новинки] Слухи: Раскрыта цена Xiaomi Band 7 для Европы / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 20s с 90 Гц дисплеем и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон U-Magic 50 5G c 8 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A72 представлен в 5G и 4G версиях / MForum.ru