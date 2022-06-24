Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально

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Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально

24.06.2022, MForum.ru

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Второй новинкой Poco стал смартфон X4 GT. Новинка представляет собой устройство на чипсете MediaTek Dimensity 8100 с 6,6-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 2460х1080 точек и частотой обновления 144 Гц. По мнению производителя, речь идет о лучшем дисплее в классе.

Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально

Спецификации POCO X4 GT включают в себя 8 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации 64 Мп Samsung GW1 + 8 Мп широкоугольный + 2 Мп макро, 16 Мп фронтальную камеру в круглом вырезе экрана, поддержку NFC и АКБ емкостью 5080 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Также отметим стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Выпускаться новинка будет в синем, сером и черном цветах. Стоимость POCO X4 GT со 128 Гб встроенной памяти составит 379 евро, с 256 Гб – 429 евро. Для первых европейских покупателей скидка к цене составит 70 евро. Дата начала продаж и российская цена POCO X4 GT пока не раскрываются.

Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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