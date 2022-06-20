IoT: МТС заявила о завершении развертывания сети NB-IoT во всех регионах присутствия

MForum.ru
20.06.2022,
По данным МТС, сеть охватывает порядка 90% потенциальных пользователей (лукавая цифра, которая не дает понимания - какая площадь территории обеспечена покрытием или, скажем, какая часть дорог)?
Сеть растет - в 1q2022 число BS выросло на 14% год к году. В 2022-2023 году планируется включить поддержку NB-IoT еще более, чем на 10 тысячах BS.
МТС обслуживает более 76 тысяч клиентов, пользующихся услугами NB-IoT. В перспективе сеть может обслужить несколько сотен миллионов устройств, т.к. каждая BS может работать с 50 тысячами подключенных устройств NB-IoT каждая.
По оценкам МТС, в 2021 году объем рынка IoT в России с учетом услуг передачи данных, продаж оборудования и ПО составил около 148,5 миллиарда рублей, к 2025 году рынок достигнет свыше 190 миллиардов рублей.
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теги: телеком IoT МТС
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