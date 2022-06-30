Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA

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Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA

30.06.2022, MForum.ru

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В июле мы увидим целую россыпь новинок на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, а одной из них должен стать iQOO 10 Pro, уже появившийся в базе данных китайского регулятора TENAA. Помимо чипсета, отличие новинки – быстрая зарядка мощностью 200 Вт.

Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA

Емкость АКБ iQOO 10 Pro составит 4550 мАч, используется двухсекционный модуль емкость 2275 мАч на каждой из батарей.

По имеющейся информации, iQOO 10 Pro будет оснащен 6,78-дюймвым AMOLED-дисплеем разрешением 3200 x 1440 точек с частотой обновления до 120 Гц с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру. В этой части новинка аналогична iQOO 9 Pro.

Тыловая камера будет строенной. Причем основной и широкоугольный модули будут базироваться на 50 Мп сенсорах. Разрешение третьего сенсора составит 14,6 Мп, он получит телефото- объектив с 3-кратным оптическим увеличением.

Базовый вариант iQOO 10 Pro будет оснащен 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, середнячок получит 12 и 256 Гб, а топовая конфигурация – 16 Гб и 512 Гб, соответственно. Анонс новинки ожидается в середине июля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, 91mobiles.com

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