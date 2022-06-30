Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA

30.06.2022, MForum.ru

В июле мы увидим целую россыпь новинок на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, а одной из них должен стать iQOO 10 Pro, уже появившийся в базе данных китайского регулятора TENAA. Помимо чипсета, отличие новинки – быстрая зарядка мощностью 200 Вт.

Емкость АКБ iQOO 10 Pro составит 4550 мАч, используется двухсекционный модуль емкость 2275 мАч на каждой из батарей.

По имеющейся информации, iQOO 10 Pro будет оснащен 6,78-дюймвым AMOLED-дисплеем разрешением 3200 x 1440 точек с частотой обновления до 120 Гц с круглым вырезом под 16 Мп фронтальную камеру. В этой части новинка аналогична iQOO 9 Pro.

Тыловая камера будет строенной. Причем основной и широкоугольный модули будут базироваться на 50 Мп сенсорах. Разрешение третьего сенсора составит 14,6 Мп, он получит телефото- объектив с 3-кратным оптическим увеличением.

Базовый вариант iQOO 10 Pro будет оснащен 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, середнячок получит 12 и 256 Гб, а топовая конфигурация – 16 Гб и 512 Гб, соответственно. Анонс новинки ожидается в середине июля.