MForum.ru
01.07.2022,
Портфолио Nokia пополнил недорогой смартфон G11 Plus. Новинка представляет собой слегка модернизированную версию Nokia G11.
В активе Nokia G11 Plus присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600×720 пикселей, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб) и АКБ емкостью 4000 мАч. Модель процессора производитель не уточняет, но с большой долей вероятности речь идет о Unisoc T606 (8 ядер, 1,6 ГГц).
Тыловая камера сдвоенная – основной 50 Мп сенсор дополнен 2 Мп вспомогательным. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.
ОС из коробки – Android 12 с обновлениями версии ОС в течение 2 лет. Патчи безопасности устройство будет получать в течение трех лет. Купить Nokia G11 Plus можно будет в угольно-сером и голубом цветах. Информации о ценах и сроках начала продаж пока нет, по неофициальным данным она составит порядка $150.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
14.06. [Новости компаний] Магистральная связь: Nokia готова показать 100G с использованием одной длины волны PON / MForum.ru
03.06. [Общество] Это интересно: Опубликован ТОП-5 кнопочных телефонов / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Пятое поколение: На рынке российского оборудования сотовой связи 4G/5G наметилась конкуренция / MForum.ru
04.05. [Новости компаний] Пятое поколение: Dish Wireless заплатит Samsung более $1 млрд за решения 5G / MForum.ru
29.03. [Новости компаний] Регулирование: Минцифры РФ разрешило операторам отложить расширение покрытия LTE / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12 Lite со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 Plus с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Анонсы: Мини-смартфон Cubot Pocket доступен для покупки по всему миру / MForum.ru
30.06. [Новинки] Слухи: iQOO 10 Pro с быстрой зарядкой 200 Вт замечен в TENAA / MForum.ru
29.06. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS5 Lite представлен официально / MForum.ru
28.06. [Новинки] Анонсы: LeTV Y1 Pro появился в продаже за $75 / MForum.ru
27.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi 12T / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO X4 GT на MediaTek Dimensity 8100 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: POCO F4 с 64 Мп камерой с OIS представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
22.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о семействе iQOO 10 / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально / MForum.ru
21.06. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны Umidigi Bison 2 и Bison 2 Pro представлены официально / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Готовится анонс 5G-смартфона Lava Blaze / MForum.ru
20.06. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9T получил Helio G37 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Edge 30 Fusion, Edge 30 Lite, G32, E12 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 5G – 5G-смартфон с емкой батареей / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 представят 20 июня / MForum.ru