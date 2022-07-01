Анонсы: Nokia G11 Plus с 50 Мп камерой представлен официально

01.07.2022, MForum.ru

Портфолио Nokia пополнил недорогой смартфон G11 Plus. Новинка представляет собой слегка модернизированную версию Nokia G11.

В активе Nokia G11 Plus присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600×720 пикселей, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб) и АКБ емкостью 4000 мАч. Модель процессора производитель не уточняет, но с большой долей вероятности речь идет о Unisoc T606 (8 ядер, 1,6 ГГц).

Тыловая камера сдвоенная – основной 50 Мп сенсор дополнен 2 Мп вспомогательным. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

ОС из коробки – Android 12 с обновлениями версии ОС в течение 2 лет. Патчи безопасности устройство будет получать в течение трех лет. Купить Nokia G11 Plus можно будет в угольно-сером и голубом цветах. Информации о ценах и сроках начала продаж пока нет, по неофициальным данным она составит порядка $150.