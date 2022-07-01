Анонсы: Xiaomi 12 Lite со 108 Мп камерой представлен официально

MForum.ru
01.07.2022,
Компания Xiaomi расширила свой модельный ряд моделью 12 Lite. Новинка оснащена 6,55-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, HDR10+ и Dolby Vision. Дактилоскопический сенсор – подэкранный.
Аппаратная часть базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 778G. Объем ОЗУ Xiaomi 12 Lite составляет 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб.
Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Тыловая камера представлена тремя сенсорами: основным разрешением 108 Мп, сверхширокоугольным разрешением 8 Мп, а также 2 Мп для макросъемки.
Емкость АКБ – 4300 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 67 Вт. Причем, зарядное устройство входит в комплект поставки. По заявлению производителя 50% емкости АКБ устройство набирает всего за 13 минут.
Из прочего отметим наличие стереодинамиков с поддержкой объемного звука Dolby Atmos. Начало продаж в Азербайджане намечено на 9 июля, цена 999 манатов (порядка 31,5 тыс.руб. по текущему курсу). Информации о ценах и сроках появления в России пока нет.
© Антон Печеровый,
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