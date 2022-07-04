Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS

MForum.ru
04.07.2022,
Лэй Цзюнь, глава компании Xiaomi, рассказал новые подробности о фитнес-браслете Xiaomi Mi Band 7 Pro. По словам топ-менеджера, Xiaomi Band 7 Pro поддерживает независимое спутниковое позиционирование GPS, что позволяет ему собирать данные без подключения к смартфону.
Ранее сообщалось о том, что Xiaomi Mi Band 7 Pro будет оснащен большим прямоугольным экраном и будет поддерживать сотни циферблатов. Анонс новинки ожидается уже сегодня. Одновременно с Xiaomi Mi Band 7 Pro будут представлены новые смартфоны, ноутбук iMi Notebook Pro 2022 и роутер.
© Антон Печеровый,
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