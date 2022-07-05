Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1

MForum.ru
05.07.2022,
Компания Xiaomi анонсировала смартфоны 12S и 12S Pro, базирующиеся на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1, который сменил Snapdragon 8 Gen 1, используемый предшественниками. Кроме того, обе версии смартфона получили сенсоры Sony IMX707 с оптической стабилизацией изображения и технологиями Leica.
В активе Xiaomi 12S присутствуют 6,28-дюймовый AMOLED -дисплей разрешением 2400 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера в конфигурации 50 Мп Sony IMX707 + 13 Мп широкоугольная с углом захвата 123 градуса + 5 Мп макро, 32 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт по проводу и 50 Вт без проводов. Цена начинается от 3999 юаней за версию 8+128 Гб, топовый Xiaomi 12S с 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти обойдется в 5199 юаней.
Xiaomi 12S Pro оснащен 6,73-дюймовым дисплеем разрешением 3200 x 1440 точек с частотой обновления 120 Гц и 480 Гц опросом сенсора, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, тыловой камерой в конфигурации 50 Мп Sony IMX707 + 50 Мп широкоугольная с углом захвата 115 градусов + 50 Мп камера для портретной съемки, 32 Мп фронтальной камерой и АКБ 4600 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт по проводу и 50 Вт беспроводной. Цены стартуют от отметки в 4699 юаней за 8+128 Гб, желающим получить 12 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти придется отдать 5899 юаней.
© Антон Печеровый,
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