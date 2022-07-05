Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором

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Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором

05.07.2022, MForum.ru

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Также получила обновление и модель Ultra, оснащенная 1-дюймовым сенсором Sony IMX989 и 8 линзовым объективом. Разрешение сенсора - 50,3 Мп, что с учетом бининга 4-в-1 дает на выходе 12,5 Мп.

Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором

В качестве вспомогательных выступают 48 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и автофокусировкой для макросъемки, а также 48 Мп сенсор с теле- фото- объективом. Также отметим сотрудничество с Leica, что внесло дополнения не только в виде классического звука затвора камер этого производителя, но и алгоритмы обработки изображений.

Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором

В части остального «железа» Xiaomi 12S Ultra близок к 12S Pro – 6,73-дюймовый AMOLED E5 дисплей 3200 x 1440 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти и 32 Мп фронтальная камера. Емкость АКБ – 4860 мАч, для быстрой зарядки и управления питанием используются чипы Surge G1 и P1, обеспечивающие 67 Вт проводную и 50 Вт беспроводную зарядку. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей. В программной части речь идет MIUI 13 поверх Android 12.

Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором

Новинку в черном и сером цветах доступна за 5999 / 6499 / 6999 юаней за версии 8+256 / 12+256 / 12+512 Гб, соответственно. Материал задней панели – кожа.

Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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05.07.2022 22:42 От: hotlikeExynos

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