Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой

MForum.ru
07.07.2022,
Состоялся официальный анонс смартфона Vivo Y77. Новинка базируется на чипсете Dimensity 930 и оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ с частотой обновления до 120 Гц.
Объем ОЗУ новинки составляет 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Разрешение тыловой камеры – 8 Мп, фронтальная камера представлена связкой основного сенсора разрешением 50 Мп и 2 Мп вспомогательного. Емкость АКБ – 4500 мАч, мощность быстрой зарядки – 80 Вт. Цена Vivo Y77 5G на китайском рынке составит порядка $300.
© Антон Печеровый,
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