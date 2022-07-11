Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально

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Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально

11.07.2022, MForum.ru

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В Китае состоялся официальный анонс смартфона Oppo A97 5G. Новинка оснащена 6,56-дюймовым дисплеем разрешением 2408 x 1080 точек с частотой обновления 90 Гц, а основой ее аппаратной платформы стал чипсет Mediatek Dimensity 810.

Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально

Объем ОЗУ Oppo A97 5G – 12 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Тыловая камера сдвоенная – основной сенсор имеет разрешение 48 Мп, вспомогательный – 2 Мп. В каплевидном вырезе в экране устройства разместилась фронтальная камера разрешением 8 Мп. Емкость АКБ Oppo A97 5G составляет 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Из прочего отметим наличие стереодинамиков. Цена Oppo A97 5G составит 1999 юаней, купить новинку в черном и синем вариантах можно начиная с 15 июля.

Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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