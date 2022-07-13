Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально

13.07.2022, MForum.ru

В Китае состоялся анонс смартфона Realme GT 2 Master Explorer Edition. Новинка привлекает внимание интересным внешним видом (в бежево-кремовом варианте), чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, памятью LPDDR5X, специальным чипом X7 (разгружает центральный процессор в игровых приложениях), а также системой охлаждения общей площадью 4811 кв. мм.

Спецификации Realme GT 2 Master Explorer Edition включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2412 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Тыловая камера строенная, основной сенсор Sony IMX766 разрешением 50 Мп дополнен 50 Мп широкоугольным сенсором и сенсором «микроскопом», обеспечивающим 20-кратное увеличение при расстоянии от объекта 4,7 мм. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Цена Realme GT 2 Master Explorer Edition составит 3499 / 3799 / 3999 юаней за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно. Информации о продажах за пределами китайского рынка нет.