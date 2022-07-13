Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально

13.07.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В Китае состоялся анонс смартфона Realme GT 2 Master Explorer Edition. Новинка привлекает внимание интересным внешним видом (в бежево-кремовом варианте), чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, памятью LPDDR5X, специальным чипом X7 (разгружает центральный процессор в игровых приложениях), а также системой охлаждения общей площадью 4811 кв. мм.

Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально

Спецификации Realme GT 2 Master Explorer Edition включают в себя 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2412 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 8/12 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально

Тыловая камера строенная, основной сенсор Sony IMX766 разрешением 50 Мп дополнен 50 Мп широкоугольным сенсором и сенсором «микроскопом», обеспечивающим 20-кратное увеличение при расстоянии от объекта 4,7 мм. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально

Цена Realme GT 2 Master Explorer Edition составит 3499 / 3799 / 3999 юаней за версии 8+128 / 8+256 / 12+256 Гб, соответственно. Информации о продажах за пределами китайского рынка нет.

Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

21.06. [Новинки] Анонсы: Realme Q5x и Realme V20 представлены официально / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 представят 20 июня / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Realme V20 5G представлен официально / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Realme C30 замечен на пресс-фото / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Realme GT Neo 3T представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 12:43 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные услуги. Вымпелком] beeline cloud теперь включает более 100 ИТ-решений и облачных сервисов для инфраструктуры 13 июля 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн бизнес через MForum.ru — билайн ...
12.07.2022 12:02 ABloud Тема: Красивые номера (30.01.2005)
[Пресс-релизы. Красивые номера. Вымпелком] На Северном Кавказе билайн начал продавать «красивые» номера бизнес-клиентам 12 июля 2022 года, Москва, пресс-релиз билайн через MForum.ru — Оператор ...
12.07.2022 10:19 ABloud Тема: Тверская область (04.12.2007)
[Пресс-релизы. Развитие сетей. Тверская область. МегаФон] МегаФон в полтора раза ускорил интернет в туристических зонах Завидово и Конаково 12 июля 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. ...
11.07.2022 10:09 ABloud Тема: кибербезопасность (01.09.2019)
[Пресс-релизы. Кибербезопасность. МегаФон] МегаФон запускает коммерческий Центр информационной безопасности 11 июля 2022, пресс-релиз МегаФон, через MForum.ru. МегаФон открывает коммерческий Центр ...
10.07.2022 14:07 Dushka Тема: Выбор смартфона за 10 тыс
Помню когда я телефон покупал, так сразу к нему и power bank брал. Реально вещь полезная

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru

12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru

11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru

08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru

06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 Pro – недорогие смарт-часы / MForum.ru

05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов / MForum.ru

04.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 22 Pro – смартфон для метавселенной / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12 Lite со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: Nokia G11 Plus с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.07. [Новинки] Анонсы: Мини-смартфон Cubot Pocket доступен для покупки по всему миру / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: