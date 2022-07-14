Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально

MForum.ru
14.07.2022,
Впрочем, анонс от HMD Global не ограничился только римейками телефонов из прошлого. Завершает парад новинок планшетный компьютер Nokia T10, оснащенный 8-дюймовым дисплеем.
Устройство бюджетное, основной его «железа» стал чипсет Unisoc T606 дополненный 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение экрана составляет 1280 x 800 точек.
Также в наличии 2 Мп фронтальная камера и 8 Мп тыловая камера, причем с автофокусировкой и светодиодной вспышкой.
В части коммуникационных интерфейсов Nokia T10 оснащен как Wi-Fi, так и опциональной поддержкой 4G-сетей. Емкость АКБ Nokia T10 - 5250 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт.
Выпускаться Nokia T10 будет в одном цветовом варианте – синем Ocean Blue. Купить Nokia T10 можно будет от 129 фунтов стерлингов начиная с августа.
© Антон Печеровый,
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