Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально

14.07.2022, MForum.ru

Впрочем, анонс от HMD Global не ограничился только римейками телефонов из прошлого. Завершает парад новинок планшетный компьютер Nokia T10, оснащенный 8-дюймовым дисплеем.

Устройство бюджетное, основной его «железа» стал чипсет Unisoc T606 дополненный 3/4 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение экрана составляет 1280 x 800 точек.

Также в наличии 2 Мп фронтальная камера и 8 Мп тыловая камера, причем с автофокусировкой и светодиодной вспышкой.

В части коммуникационных интерфейсов Nokia T10 оснащен как Wi-Fi, так и опциональной поддержкой 4G-сетей. Емкость АКБ Nokia T10 - 5250 мАч, максимальная мощность зарядки – 10 Вт.

Выпускаться Nokia T10 будет в одном цветовом варианте – синем Ocean Blue. Купить Nokia T10 можно будет от 129 фунтов стерлингов начиная с августа.