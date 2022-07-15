MForum.ru
15.07.2022,
Компания Samsung пополнила свое портфолио смартфоном Galaxy M13, который будет доступен в двух версиях – с поддержкой 5G и без нее. Напомню, 4G-версия была представлена еще в мае.
Samsung Galaxy M13 4G представляет собой смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Exynos 850, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, тыловой камерой в конфигурации с 50 Мп основным сенсором, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп датчиком глубины. Емкость АКБ 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy M13 4G – 8 Мп.
Samsung Galaxy M13 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и базируется на чипсете MediaTek Dimensity 700. Объем ОЗУ составляет 4 или 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy M13 5G – 8 Мп, тыловая сдвоенная – в паре с 50 Мп основным сенсором используется 2 Мп вспомогательный. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 15 Вт. ОС - Android 12 с оболочкой Samsung One UI Core 4.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
23.06. [Новинки] Это интересно: Цены Nothing Phone (1) на аукционе превысили $2600 / MForum.ru
15.06. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A04 Core замечен на рендерах / MForum.ru
08.06. [Новости компаний] Микроэлектроника: Первый флагманский процессор с узлами 3нм для смартфонов под Android выпустит не Qualcomm / MForum.ru
02.06. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy Z Flip 4 / MForum.ru
01.06. [Новости компаний] Цифры: МегаФон рассказал о цифровых привычках детей / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 7 Pro – недорогие смарт-часы / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 и Nova 10 Pro представлены официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты планы Motorola по выпуску новых смартфонов / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Band 7 Pro получит встроенный GPS / MForum.ru