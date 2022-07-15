Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G

15.07.2022, MForum.ru

Компания Samsung пополнила свое портфолио смартфоном Galaxy M13, который будет доступен в двух версиях – с поддержкой 5G и без нее. Напомню, 4G-версия была представлена еще в мае.

Samsung Galaxy M13 4G представляет собой смартфон с 6,6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Exynos 850, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, тыловой камерой в конфигурации с 50 Мп основным сенсором, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп датчиком глубины. Емкость АКБ 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy M13 4G – 8 Мп.

Samsung Galaxy M13 5G оснащен 6,5-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и базируется на чипсете MediaTek Dimensity 700. Объем ОЗУ составляет 4 или 6 Гб, встроенной памяти – 128 Гб с возможностью расширения картами microSD. Разрешение фронтальной камеры Samsung Galaxy M13 5G – 8 Мп, тыловая сдвоенная – в паре с 50 Мп основным сенсором используется 2 Мп вспомогательный. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 15 Вт. ОС - Android 12 с оболочкой Samsung One UI Core 4.