Анонсы: Vivo T1 появился в России

19.07.2022, MForum.ru

Компания Vivo официально вывела на российский рынок смартфон T1. Основа позиционирования тезис, что Vivo T1 адресован тем, кто максимально использует возможности своего смартфона.

Технически речь идет об устройстве с 6,44-дюйомовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ на безе чипсета Snapdragon 680.Объем ОЗУ – 6 Гб (+2 Гб виртуальной памяти), встроенной памяти - 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб.

Тыловая камера Vivo T1 представлена 50 Мп основным сенсором (вспомогательные – 2 Мп), фронтальная – 16 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 44 Вт. ОС – Android 12 c фирменной оболочкой Funtouch OS.

Купить Vivo T1 можно будет за 22 999 рублей, в качестве подарка выступают наушники Vivo TWS 2e. Цветовая гамма модели включает в себя черный цвет «Таинственная галактика» и голубой «Звездный путь».