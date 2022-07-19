MForum.ru
19.07.2022,
Компания Vivo официально вывела на российский рынок смартфон T1. Основа позиционирования тезис, что Vivo T1 адресован тем, кто максимально использует возможности своего смартфона.
Технически речь идет об устройстве с 6,44-дюйомовым AMOLED-дисплеем разрешением FullHD+ на безе чипсета Snapdragon 680.Объем ОЗУ – 6 Гб (+2 Гб виртуальной памяти), встроенной памяти - 128 Гб с возможностью расширения картами microSD объемом до 1 Тб.
Тыловая камера Vivo T1 представлена 50 Мп основным сенсором (вспомогательные – 2 Мп), фронтальная – 16 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч, максимальная мощность быстрой зарядки – 44 Вт. ОС – Android 12 c фирменной оболочкой Funtouch OS.
Купить Vivo T1 можно будет за 22 999 рублей, в качестве подарка выступают наушники Vivo TWS 2e. Цветовая гамма модели включает в себя черный цвет «Таинственная галактика» и голубой «Звездный путь».
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru
07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы / MForum.ru
26.04. [Новинки] Анонсы: Vivo X80 и X80 Pro представлены официально / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru
13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Meizu mblu 10s представлен официально / MForum.ru
12.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны Nubia Red Magic 7S и 7S Pro представлены официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 5G на Dimensity 810 представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 5G и Note 12 Pro 5G представлены официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о смартфоне ASUS Zenfone 9 / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен детский планшет TCL TAB Disney Edition / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru
06.07. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны ASUS ROG Phone 6 и 6 Pro представлены официально / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S Ultra – фотофлагман с 1-дюймовым сенсором / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12S и 12S Pro – смартфоны на Snapdragon 8+ Gen 1 / MForum.ru