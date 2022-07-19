5G: Перспективы 5G в России. Пока что скромные

19.07.2022, MForum.ru

На тему перспектив 5G в России вчера интересно высказался Александр Сиволобов, зам. руководителя центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха.

Суть его заявления в том, что отечественное оборудование для 5G "создано", так в тексте, уже на 90%. "Доработка ПО под запросы операторов - вопрос одного-двух лет. Проекты по "железу" с разной степенью локализации уже реализованы или запускаются. Сами операторы готовы выступать заказчиками", - полагает специалист.

Целиком можно почитать на tass.ru.

Приятно, что у нас остаются оптимисты, причем не из числа тех, кто сидит на диване и рассуждает о судьбах отечественной связи. Нет, Александр из тех людей, который говорит о теме не понаслышке, а на базе непосредственного участия в разработках.

И все же не могу до конца разделить его оптимизм по теме перспектив 5G в России.

Есть две основных проблемы, каждая из которых пока что далека от разрешения.

Первая из них касается «железа» и, на самом деле, является не единичной проблемой, а своеобразным их «кустом».

Необходимо создать массовое серийное производство решений 5G. Да, у нас есть талантливые инженеры, они могут написать локализованный стандарт 5G, они могут разработать решение на базе open source подхода.

Пока речь идет о каких-то штучных задачах — будь то Луноход или базовая станция 5G, в нашей стране их могут разработать. Могут даже выпустить в количестве от одной до 10 штук. Но для российского рынка нужна не базовая станция 5G, не ядро 5G SA, а серийное массовое производство компонентов сети 5G SA / NSA. А это подразумевает не только разработку решения, но и постановку такого производства. Первичную потребность российских операторов в базовых станциях 5G можно оценить на уровне около 10 тысяч штук в год на первом этапе с постепенным выходом на объемы в 40-50 тысяч штук в год после отладки производства и доработки решений. Дело архисложное, как написал бы один политический деятель прошлого века. И здесь подводных камней может оказаться столько, что за срок 2-3 года задачка не обязательно окажется решенной.

Также к этому кусту я бы отнес вот какие сомнения. Одно дело — разработать базовую станцию и ядро на бумаги. Запустить их в работу — задача сложная, но также решаемая, даже решенная. Масштабировать это решение до уровня сети, обслуживающей десятки миллионов клиентов — практически отдельная задача, опыта решения которой у российских разработчиков нет. Это не значит, что они не в состоянии ее решить, это значит, что на решение этой задачи также потребуется время.

Следующая проблема — компонентная база. Каждый знает, что на сегодня в России не производятся практически все ключевые электронные компоненты, необходимые для производства российского оборудования 5G. А те, которые выпускаются, не могут быть произведены в необходимых объемах, а также стоят существенно дороже импортных аналогов. И под «существенно» я подразумеваю не на 10-20%, а в разы, зачастую.

Зарубежные компоненты. Импорт компонентов из США и Европы теперь стал проблемой. Особенно, если говорить о больших объемах — здесь может пасовать даже параллельный импорт. С импортом из Китая электронных компонентов особых проблем нет, если не учитывать спорадические сбои в сроках поставок из-за китайской политики жестких антипандемийных мер (анти-ковидных карантинов). Сейчас этот импорт работает, но можем ли мы и в дальнейшем на него полагаться?

Когда (если) будет развернуто массовое серийное производство отечественного оборудования 5G, может оказаться, что его логистические цепочки снабжения будут работать не идеально, что будет дополнительно увеличивать сроки изготовления, стоимость оборудования, а может быть и снижать его качество.

Можно было бы продолжать, но не буду утомлять вас более мелкими проблемами. Лучше перейдем ко второй и пока не решаемой регуляторами проблеме.

Частоты

Отмечу, что в исходной публикации эта тема также затронута как проблемная. В России самый популярный частотный диапазон, который наиболее массово используется для запусков 5G во всем мире, занят для решения задач спутниковой связи и спецсвязи. Это диапазон 3.4-3.8 ГГц.

Для операторов экономически нецелесообразно начинать строить сети 5G с использованием частот более высоких диапазонов. Поэтому задача на сегодня кажется в принципе нерешаемой, учитывая настрой обеих сторон.

Разумеется, можно построить 5G «для галочки». Например, в диапазоне 4.8 ГГц. Это сразу отсекает возможность строительства 5G, например, в Санкт-Петербурге, Калининграде и других городах, которые находятся относительно недалеко от границ нашей страны. Но «для галочки» вполне сойдут запуски в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске и в ряде других городов. А ведь есть же еще диапазон миллиметровых волн (только для него пока нет российского решения).

Как стоило бы строить сети 5G в России?

Следовало бы расчистить и предоставить операторами частоты в диапазонах 600-700 МГц, освободив их от рудиментов аналогового ТВ-вещания и других пользователей соответствующих частот.

Предоставить операторам разрешение на переиспользование любых частот, которыми они сейчас располагают, под 5G. Это частоты, прежде всего, 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 2100 МГц, 2,5 и 2,6 ГГц. Операторы сами решат когда и в каком объеме какие частоты им действительно понадобятся под 5G.

Решить вопрос с 3.4-3.8 ГГц в пользу наземных гражданских операторов сотовой связи и мобильного интернета. Самое болезненное по затратам решение, но необходимое.

Частоты диапазона 4.4-…4.99 ГГц. Тоже пригодятся, лишних частот не бывает.

Частоты миллиметрового диапазона. Здесь, в общем-то, все неплохо в плане регулирования. Важно только понимать, что миллиметровый диапазон частот 5G это больше про indoor, про решения p5G для бизнеса. Но где-то в центрах мегаполисов, например, в ТЦ и БЦ тоже может быть хорошим дополнением к сети 5G в среднем диапазоне частот. Но дополнением, а не основным диапазоном. По крайней мере, в ближайшие годы. Для этого диапазона еще только предстоит разработать решение, в идеале — на других технологиях и электронных компонентах нового поколения.

Выводы

Пока не будут решены вопросы с частотами и с массовым серийным производством, говорить о том, что в России будут запущены не «для галочки» сети 5G, на мой взгляд, не приходится. Могут ли эти вопросы быть решены за 2-3 года? Мне, как пессимисту, это кажется не слишком реалистичным. Впрочем, время сейчас такое быстро бегущее и изменчивое, что может случиться всякое… Нужны политическая воля и соответствующие решения. Продолжать надеяться только на Ростех... ну, такое.

Например, можно разрешить операторам запуск 5G на уже развернутом ими зарубежном оборудовании 5G. Тогда запуск возможен хоть «завтра». Это было бы неплохим шагом вперед. Но и здесь важны решения «частотного вопроса».

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теги: телеком пятое поколение 5G