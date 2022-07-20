Анонсы: Realme C35 появился на российском рынке

20.07.2022, MForum.ru

Бренд Realme официально объявил о начале продаж в России смартфона Realme C35. Новинка позиционируется как «передовой смартфон по комфортной цене». В данном случае речь идет о сумме в 16 990 и 18 990 рублей за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти.

В активе Realme C35 присутствуют 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2400х1080 точек, чипсет UniSoC T616, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 50 Мп тыловая камера с двумя вспомогательными сенсорами, 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце устройства.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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