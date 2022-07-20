Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально

MForum.ru
20.07.2022,
Состоялся официальный анонс смартфонов IQOO 10 и 10 Pro. Наиболее заметное новшество – чип Snapdragon 8+ Gen 1 и выросшая до 200 Вт мощность быстрой зарядки в модели IQOO 10 Pro. По заявлению производителя это достигается за счет инновационной батареи типа 10С.
Спецификации IQOO 10 Pro включают в себя 6,78-дюймовый AMOLED E5 дисплей разрешением 3200х1440 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 Гб ОЗУ LPDDR5, 256/512 Гб встроенной памяти UFS 3.1, 16 Мп фронтальной камеры и АКБ емкостью 4700 мАч.
Тыловая камера IQOO 10 Pro представлена парой 50 Мп сенсоров (основной Samsung GN5, широкоугольный Samsung JN1) и 14,6 Мп сенсором Samsung с телефотобъективом, обеспечивающим оптический зум 3х.
Также отметим поддержку беспроводной зарядки 50 Вт. Цена IQOO 10 Pro в конфигурации 8/256 Гб составляет 4999 юаней, варианты с 12 Гб ОЗУ оценены в 5499/5999 юаней за версии с 256 и 512 Гб ОЗУ, соответственно.
Отличиями обычного IQOO 10 стала более скромная мощность зарядки (120 Вт), более низкое разрешение экрана (2400 х 1080 точек) и тыловая камера с 50 Мп основным сенсором Samsung GN5, компанию которому составляют 13 Мп широкоугольный и 12 Мп портретный.
Цена начинается от 3699 / 3999 юаней за версию с 8 Гб ОЗУ и 128/256 Гб встроенной памяти. Аналогичные смартфоны, но с 12 Гб ОЗУ оценены в 4299 / 4699 юаней.
© Антон Печеровый,
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