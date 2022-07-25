Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G

MForum.ru
25.07.2022,
Компания Honor вывела на глобальный рынок смартфон X8 5G. Причем, новинка заметно отличается от китайской версии одноименного смартфона.
Спецификации глобальной версии Honor X8 5G включают в себя 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 480+, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации 48+2+2 Мп, 8 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Поддержка NFC присутствует, дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Информации о цене и сроках доступности Honor X8 5G в России пока нет.
© Антон Печеровый,
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