Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G

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Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G

25.07.2022, MForum.ru

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Компания Honor вывела на глобальный рынок смартфон X8 5G. Причем, новинка заметно отличается от китайской версии одноименного смартфона.

Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G

Спецификации глобальной версии Honor X8 5G включают в себя 6,5-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1600х720 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 480+, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру в конфигурации 48+2+2 Мп, 8 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Поддержка NFC присутствует, дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Информации о цене и сроках доступности Honor X8 5G в России пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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