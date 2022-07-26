Анонсы: Oppo A97 – недорогой смартфон с 12 Гб ОЗУ

MForum.ru
26.07.2022,
Компания Oppo официально анонсировала смартфон A97. Новинка представляет собой сравнительно недорогое устройство, но оснащенное солидным объемом оперативной памяти – 12 Гб физической, которую можно дополнить 7 Гб виртуальной.
Спецификации Oppo A97 включают в себя 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2408x1080 точек с частотой обновления до 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 810, 256 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (48 Мп основной + 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. ОС – Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Также отменим толщину новинки, которая составляет 7,99 мм.
Цена Oppo A97 – 2099 юаней.
© Антон Печеровый,
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