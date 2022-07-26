Анонсы: Oppo A97 – недорогой смартфон с 12 Гб ОЗУ

26.07.2022, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала смартфон A97. Новинка представляет собой сравнительно недорогое устройство, но оснащенное солидным объемом оперативной памяти – 12 Гб физической, которую можно дополнить 7 Гб виртуальной.

Спецификации Oppo A97 включают в себя 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2408x1080 точек с частотой обновления до 90 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 810, 256 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую камеру (48 Мп основной + 2 Мп сенсор глубины), 8 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. ОС – Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Также отменим толщину новинки, которая составляет 7,99 мм.

Цена Oppo A97 – 2099 юаней.