Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально

MForum.ru
26.07.2022,
В Индии состоялся анонс смартфона Vivo T1x. Базой аппаратной платформы новинки стал чипсет Qualcomm Snapdragon 680, представляющий собой обновление Snapdragon 662/665, основное внимание в котором уделяется энергоэффективности, в том числе за счет выпуска по техпроцессу 6 нм.
В активе Vivo T1x присутствуют 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления до 90 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, связка 50 Мп и 2 Мп сенсоров в тыловой камере, 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 12 OS с фирменной оболочкой Funtouch OS 12.
Цена Vivo T1x в Индии составит 11 999 рупий за версию 4+64 Гб, вариант 6+128 Гб оценен в 14 999 рупий. Продажи новинки начнутся 27 июля. Таким образом, новинка составит пару для Vivo T1x 5G (представлен в октябре 2021, базируется на Dimensity 900), адресованную тем, кому не требуется поддержка сетей 5G.
© Антон Печеровый,
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