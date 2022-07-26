Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально

26.07.2022, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В Индии состоялся анонс смартфона Vivo T1x. Базой аппаратной платформы новинки стал чипсет Qualcomm Snapdragon 680, представляющий собой обновление Snapdragon 662/665, основное внимание в котором уделяется энергоэффективности, в том числе за счет выпуска по техпроцессу 6 нм.

Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально

В активе Vivo T1x присутствуют 6,58-дюймовый дисплей разрешением 2400 x 1080 пикселей с частотой обновления до 90 Гц, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, связка 50 Мп и 2 Мп сенсоров в тыловой камере, 8 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 12 OS с фирменной оболочкой Funtouch OS 12.

Цена Vivo T1x в Индии составит 11 999 рупий за версию 4+64 Гб, вариант 6+128 Гб оценен в 14 999 рупий. Продажи новинки начнутся 27 июля. Таким образом, новинка составит пару для Vivo T1x 5G (представлен в октябре 2021, базируется на Dimensity 900), адресованную тем, кому не требуется поддержка сетей 5G.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru

07.07. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y77 5G со 120 Гц дисплеем и 80 Вт зарядкой / MForum.ru

23.06. [Новинки] Анонсы: iQOO U5e на базе Dimensity 700 представлен официально / MForum.ru

07.06. [Общество] Это интересно: Опубликованы рейтинги популярности производителей смартфонов в разных регионах / MForum.ru

16.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Индии начали заранее искать покупателей на еще не произведенные чипы / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 220 ms, lookup=0 ms, find=220 ms

Последние сообщения в форумах

25.07.2022 19:43 ABloud Тема: Видеосвязь (08.05.2012)
[Видеоконференсинг. Облачные сервисы. Вымпелком] билайн бизнес запускает сервис облачных видеоконференций “rOOm” 25 июля 2022 года, Москва — билайн бизнес (структурное подразделение ПАО ...
21.07.2022 15:53 ABloud Тема: Смоленская область (29.07.2011)
[Развитие сетей. Смоленская область. МегаФон] МегаФон за безопасную рыбалку: сеть LTE появилась на Вазузском водохранилище 21 июля 2022, пресс-релиз МегаФон, через MForum.ru. МегаФон включил 4G на ...
20.07.2022 11:58 ABloud Тема: GPS. Global Positioning System. Система глобального позиционирования (30.01.2005)
[GPS-трекинг. Тарифы. Услуги] МегаФон предложил добавлять питомцев в семейную группу 20 июля 2022, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон создал специальное предложение для владельцев ...
20.07.2022 10:05 ABloud Тема: Тарифы (29.10.2011)
[Тарифы. Тарифы-конструкторы. Вымпелком] Новый тариф UP — тысячи вариантов в одном решении 20 июля, Москва, пресс-релиз билайн, через MForum.ru — билайн запускает новый тариф UP, который заменит ...
18.07.2022 14:13 ABloud Тема: EGS. Устойчивое развитие (18.07.2021)
[EGS. билайн] билайн представляет ESG-отчет за 2021 год 18 июля 2022 года, Москва, пресс-релиз Вымпелком через MForum.ru – ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) представляет ESG-отчет (отчет по ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

27.07. [Новинки] Анонсы: Itel A23s с Unisoc SC9832E & Android 11 Go оценен в 5299 индийский рупий / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1x на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Y70 получит Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 / MForum.ru

26.07. [Новинки] Анонсы: Oppo A97 – недорогой смартфон с 12 Гб ОЗУ / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Honor X8 5G / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: Honor Tablet 8 – недорогой планшет с экраном 12 дюймов / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Флагманский Nubia Z40S Pro представлен официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: IQOO 10 и 10 Pro на базе Snapdragon 8+ Gen 1 с зарядкой 200 Вт представлены официально / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Camon 19 появились в России / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Realme C35 появился на российском рынке / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Vivo T1 появился в России / MForum.ru

19.07. [Новинки] Анонсы: Bkav Bphone A85 – смартфон из Вьетнама / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 12 Pro 4G представлен официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 9 – бюджетный смартфон с 90 Гц дисплеем и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M13 представлен в двух версиях – 4G и 5G / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Компактный планшет Nokia T10 представлен официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: 4G-варианты Nokia 8210 и Nokia 2660 Flip представлены официально / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Римейк Nokia 5710 XpressAudio получил встроенные TWS-наушники / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Realme GT 2 Master Explorer Edition представлен официально / MForum.ru

13.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (1) представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: