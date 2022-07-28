Анонсы: Realme Q5 Carnival c 12 Гб ОЗУ представлен официально

MForum.ru
28.07.2022,
Компания Realme анонсировала смартфон Q5 Carnival. Напомню, устройства этого семейства продаются в основном на внутреннем рынке Китая, занимая положение «над» С-серией.
В активе Realme Q5 Carnival присутствуют 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2412 х 1080 точек с частотой обновления до 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 695, 12 Гб ОЗУ, 256 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп портретная), 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 60 Вт. Цена Realme Q5 Carnival составляет 2399 юаней, тогда как обычный Realme Q5 с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти (иных отличий нет) стоит на 1000 юаней меньше – 1399 юаней.
© Антон Печеровый,
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