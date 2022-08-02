Анонсы: Vivo Y30 5G представлен официально

MForum.ru
02.08.2022,
Портфолио бренда Vivo пополнил смартфон Vivo Y30 5G. Новинка представляет собой недорогое 5G-решение, базирующееся на чипсете Dimensity 700, оснащенное 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.
Диагональ экрана Vivo Y30 5G составляет 6,51 дюйма, разрешение 720х1600 точек. В каплевидном вырезе экрана разместилась 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Vivo Y30 5G сдвоенная – в паре с 50 Мп основным сенсором используется 2 Мп датчик глубины сцены. Емкость АКБ – 5000 мАч, но мощность зарядки всего 10 Вт. Толщина новинки – 8,25 мм. Первым рынком для Vivo Y30 5G стал Таиланд, где цена новинки эквивалентна $240.
© Антон Печеровый,
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