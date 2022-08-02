Анонсы: Бюджетный смартфон BQ 6868L Wide представлен официально

02.08.2022, MForum.ru

Российский бренд BQ добавил в свое портфолио недорого смартфон 6868L Wide. Новинка оценена всего в 7 999 рублей.

BQ 6868L Wide оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с 8 Мп фронтальной камерой в круглом вырезе, а его «сердцем» стал 12 нм чипсет Unisoc Tiger T310. В части объемов памяти речь идет о двух версиях – 3+32 Гб и 4+64 Гб (оперативная + встроенная), для расширения встроенной памяти можно использовать карты формата microSD объемом до 128 Гб.

Емкость АКБ BQ 6868L Wide – 4000 мАч. Тыловая камера базируется на 13 Мп основном сенсоре c парой вспомогательных сенсоров. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. ОС – Android 11. Что интересно, разница в цене между версиями минимальна – аппарат с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти (что по современным меркам крайне мало) стоит 7 990, тогда как вариант с приемлемыми 4+64 Гб оценен в 8 490 рублей.