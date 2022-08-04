Анонсы: Представлен OnePlus 10T на Snapdragon 8+ Gen 1 и с 150 Вт зарядкой

MForum.ru
04.08.2022,
Портфолио OnePlus пополнил смартфон 10T. Новинка представляет собой более доступную альтернативу флагманскогму смартфону OnePlus 10 Pro. Основа аппаратной части OnePlus 10T – чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, для охлаждения которого используется система 3D Cooling System 2.0.
Основные спецификации OnePlus 10T включают в себя 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2412x1080 точек и частотой обновления 120 Гц, 8/12/16 Гб ОЗУ, 128/256 Гб встроенной памяти, а также АКБ емкостью 4800 мАч. Причем, мощность быстрой зарядки новинки достигает 150 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей.
Относительно OnePlus 10 Pro основным упрощением OnePlus 10T стали камеры, лишившиеся технологий Hasselblad. Конфигурация тыловой камеры включает в себя 50 Мп сенсор Sony IMX766 дополненный 8 Мп сенсором с широкоугольной оптикой и 2 Мп сенсором для макросъемки. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Купить OnePlus 10T можно будет в двух цветах – зеленом Jade Green и черном Moonlight Black. Цена начинается от отметки в 649 долларов для США / 699 евро для стран ЕС за версию 8+128 Гб. Топовый вариант с 16 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти обойдется в 749 долларов / 799 евро. На рынке Индии будет доступна и средняя версия с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти, ее цена 54 999 рупий, причем доплата до варианта с 16 Гб ОЗУ будет всего 1000 рупий.
© Антон Печеровый,
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