Слухи: Стали известны ключевые спецификации Samsung Galaxy A23 5G

MForum.ru
05.08.2022,
В сети появилась информация о смартфоне среднего класса Samsung Galaxy A23 5G. Раскрыты как характеристики, так и внешний вид новинки.
Рендеры Galaxy A23 5G показывают, что он будет доступен в черном, белом, синем и оранжевом цветах. Новинка получит дисплей с каплевидным вырезом и четыре камеры на задней панели. Сообщается, что Samsung Galaxy A23 5G имеет размеры 165,4 x 76,9 x 8,4 мм и весит около 200 граммов.
По слухам, Samsung Galaxy A23 5G будет оснащен 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+. В вырезе экрана разместится 8 Мп фронтальная камера. Тыловая камера получит основной сенсор разрешением 50 Мп с поддержкой OIS, 5 Мп сенсор со сверхширокоугольным объективом, а также пару 2 Мп камер для оценки глубины сцены и макросъемки.
Базой для «железа» Samsung Galaxy A23 5G станет чипсет Snapdragon 695 дополненный 4/6/8 Гб ОЗУ, а также 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость АКБ составит 5000 мАч, новинка будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.
В программной части речь идет об ОС Android 12 с оболочкой One UI 4.1 поверх нее. Анонс новинки должен состояться в ближайшее время – она уже прошла сертификации FCC и Bluetooth SIG, а также засветилась в Geekbench.
© Антон Печеровый,
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