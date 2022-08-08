Анонсы: Планшетный компьютер LG Ultra Tab представлен официально

MForum.ru
08.08.2022,
Казалось бы, мобильные устройства от компании LG уже давно стали историей. Однако эта история получила неожиданное продолжение – занимающееся ноутбуками подразделение компании выпустило планшетный компьютер LG Ultra Tab.
Диагональ IPS-экрана новинки составляет 10,35 дюйма при разрешении 2000х1200 точек. LG Ultra Tab базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon дополненном 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 8 Мп тыловой камерой с автофокусной оптикой, 5 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 27,1 Вт*ч с быстрой зарядкой 25 Вт.
Также отметим соответствие ряду требований американского военного стандарта MIL-STD-810G [без влагозащиты], 4 стереодинамика и поддержку стилуса Wacom, хотя сами стилус в комплект не входит. Выпускаться новинка будет в темно-сером цвете, на домашнем рынке ее цена составит порядка 462 тыс. вон.
© Антон Печеровый,
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