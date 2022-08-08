Анонсы: Samsung Galaxy A23 5G представлен официально

08.08.2022, MForum.ru

Состоялся официальный анонс 5G-версии смартфона Samsung Galaxy A23 5G. Главным отличием от 4G-версии стал чипсет – на смену Snapdragon 680 пришел некий 8-ядерный процессор, возможно, Snapdragon 695. Впрочем, модель чипа может зависеть от рынка, куда будет ориентирована новинка.

В активе Samsung Galaxy A23 5G ожидаются 6,6-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, 4/6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч. Мощность быстрой зарядки производитель пока не уточнил. Разрешение фронтальной камеры составит 8 Мп. Тыловая камера представлена 50 Мп основным сенсором, 5 Мп сенсором с широкоугольной оптикой, а также 2 Мп сенсором для макросъемки и 2 Мп датчиком глубины сцены. ОС – Android 12 с оболочкой One UI 4.1. Цена новинки пока не объявлена.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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