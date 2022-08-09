Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах

MForum.ru

Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах

09.08.2022, MForum.,ru

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Популярный ресурс WinFuture опубликовал рендеры складного смартфона Galaxy Z Flip 4 и раскрыл подробности о его спецификациях.

Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах

Скорее всего, ключевыми новшествами станут чипсет, новый шарнир, 512 Гб встроенной памяти в топовой версии, а также ряд программных новшеств, включая использование внешнего экрана в роли видоискателя для фото.

Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах

По данным источника, Galaxy Z Flip 4 получит 6,7-дюймовый основной дисплей разрешением 2640x1080 точек с частотой обновления 120 Гц, 1,9-дюймовый внешний дисплей разрешением 512 x 260 точек, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, сдвоенную камеру (12 Мп основной, 12 Мп широкоугольный), 10 Мп фронтальную камеру в круглом вырезе, поддержку NFC, а также АКБ емкостью 3700 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт и беспроводной 15 Вт. В части защиты от влаги Samsung Galaxy Z Flip 4 соответствует стандарту IP68. Цена составит 1099/1159/1279 евро за версии 128/256/512 Гб, соответственно.

Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах

Слухи: Samsung Galaxy Z Flip 4 замечен на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.,ru , по информации WinFuture.de

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