Анонсы: OnePlus Ace Pro представлен официально

10.08.2022, MForum.ru

Компания OnePlus официально анонсировала смартфон Ace Pro. Новинка стала китайской версией OnePlus 10T.

Относительно базовой модели ключевые спецификации остались без изменений. В наличии 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2412 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера в круглом вырезе экрана, а также АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, поддержка NFC присутствует. Программная часть - ColorOS 12.1 поверх Android 12. Новинка будет доступна в трех версиях – 12/256 Гб, 16/256 Гб и 16/512 Гб, оцененных в 3499/3799/4299 юаней, соответственно.