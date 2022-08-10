Анонсы: OnePlus Ace Pro представлен официально

MForum.ru
10.08.2022,
Компания OnePlus официально анонсировала смартфон Ace Pro. Новинка стала китайской версией OnePlus 10T.
Относительно базовой модели ключевые спецификации остались без изменений. В наличии 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 2412 x 1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8+ Gen 1, строенная тыловая камера (50 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп макро), 16 Мп фронтальная камера в круглом вырезе экрана, а также АКБ емкостью 4800 мАч с быстрой зарядкой 150 Вт. Дактилоскопический сенсор встроен в дисплей, поддержка NFC присутствует. Программная часть - ColorOS 12.1 поверх Android 12. Новинка будет доступна в трех версиях – 12/256 Гб, 16/256 Гб и 16/512 Гб, оцененных в 3499/3799/4299 юаней, соответственно.
© Антон Печеровый,
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