Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A04s

10.08.2022, MForum.ru

В сети появилась информация о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A04s, представляющим собой самое доступное устройство линейки. Впрочем, это не помешало новинке получить экран с частотой обновления 90 Гц и 50 Мп сенсор основной камеры.

Основной «железа» новинки станет чипсет Exynos 850 дополненный 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Диагональ экрана составит 6,5 дюймов, разрешение – 1600х720 точек. Основной сенсор тыловой камеры дополняют два сенсора разрешением 2 Мп, фронтальная камера – 5 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч. Вес Samsung Galaxy A04s составит 196 г, толщина – 9,1 мм. Цена – 169 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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