Услуги: Вымпелком поможет оценить эффективность рекламы до ее запуска

10.08.2022, MForum.ru

Для решения этой задачи, маркетинговый сервис "Мобильные опросы" дополнили инструментом для определения эффективности рекламы под названием "Индекс рекламы билайн".

Механизм сервиса основан на проведении опроса. В рамках такого опроса оператор демонстрирует рекламу группе респондентов, затем участники опроса заполняют анкету, оценивая креатив по различным параметрам. Респонденты подбираются по параметрам целевой группы с помощью Big Data. Ссылка участнику опроса может прийти по SMS, в push-уведомлении или по e-mail. Число анкет измеряется сотнями и зависит от целей исследования.

Заказчик исследования получает аналитический отчет, где набор индексов характеризует потенциал креатива, интерес аудитории и потенциал рекламы. На основе отчета заказчик может принять взвешенное решение - запускать ли масштабную компанию или что-то доработать в креативе.

Таким образом, билайн предлагает рынку инструмент, который позволяет сэкономить средства, а также сделать рекламу более целевой и релевантной для аудитории.

пресс-релиз билайн

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