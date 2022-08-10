Услуги: Вымпелком поможет оценить эффективность рекламы до ее запуска

MForum.ru

Услуги: Вымпелком поможет оценить эффективность рекламы до ее запуска

10.08.2022, MForum.ru

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Для решения этой задачи, маркетинговый сервис "Мобильные опросы" дополнили инструментом для определения эффективности рекламы под названием "Индекс рекламы билайн".

 

 

Механизм сервиса основан на проведении опроса. В рамках такого опроса оператор демонстрирует рекламу группе респондентов, затем участники опроса заполняют анкету, оценивая креатив по различным параметрам. Респонденты подбираются по параметрам целевой группы с помощью Big Data. Ссылка участнику опроса может прийти по SMS, в push-уведомлении или по e-mail. Число анкет измеряется сотнями и зависит от целей исследования.

Заказчик исследования получает аналитический отчет, где набор индексов характеризует потенциал креатива, интерес аудитории и потенциал рекламы. На основе отчета заказчик может принять взвешенное решение - запускать ли масштабную компанию или что-то доработать в креативе.

Таким образом, билайн предлагает рынку инструмент, который позволяет сэкономить средства, а также сделать рекламу более целевой и релевантной для аудитории.

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Вымпелком нетелекомовские услуги неоператорские услуги реклама рекламы 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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